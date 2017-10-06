Под Тулой после схода вагонов с топливом приостановили движение поездов

ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Движение поездов на перегоне Малая Андреевка — Турдей в Тульской области приостановлено после схода вагонов с топливом, сообщает Московская железная дорога.

Как ранее сообщил РИА Новости представитель тульского управления МЧС, на перегоне "Малая Андреевка — Турдей" на 318-м километре сошли с рельсов 24 вагона грузового поезда, информация поступила спасателям в 2.25 мск в пятницу.

"На месте происшествия работают восстановительные поезда станций Узловая-1 и Елец. В целях обеспечения безопасности прибыл пожарный поезд станции Узловая-1. В связи со сходом временно приостановлено движение поездов на перегоне", — говорится в сообщении Московской железной дороги.

Отмечается, что в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. Также диспетчерский аппарат Московской железной дороги проработал альтернативный вариант движения поездов №29 Москва – Липецк и №49 Санкт-Петербург – Кисловодск. Измененный маршрут отразится на графике движения составов.