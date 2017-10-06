На Сахалине работника суда наказали за ошибочную передачу телефона убийцы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт – РИА Новости. Работник Южно-Сахалинского городского суда, который по ошибке выдал телефон убийцы родителям его жертвы, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба суда.

"В Южно-Сахалинском городском суде окончена служебная проверка по установлению причин неправильного исполнения приговора по уголовному делу. По результатам проверки за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей лицо, ответственное за выдачу вещественных доказательств, привлечено к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения, что суд в Южно-Сахалинске случайно отдал семье убитого Максима Юрченко телефон осужденного убийцы Александра Васильева. Из найденной в нем переписки родители узнали, что у преступника был сообщник. Однако по какой-то причине на эти сообщения в телефоне не обратило внимания следствие.

Служебную проверку в отношении следователя, работавшего по этому делу, ранее назначило региональное подразделение СК РФ. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать проверку. О ее результатах в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области сообщат в понедельник.

Ранее в СУСК заявили, что следователи начали проверку новых обстоятельств по уголовному делу об убийстве.