Никитин поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре на нижегородской НПЗ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт – РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим в результате пожара на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстовском районе, информация о пострадавших сейчас уточняется, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Нижегородской области. В администрации района сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека. В пресс-службе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сообщили, что возгорание ликвидировано.

"Глава региона Глеб Никитин поручил оказать помощь всем пострадавшим в техногенном пожаре на "Лукойле", подчеркнув, что информация о них сейчас уточняется", — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, глава региона выезжал на место происшествия.

По словам Никитина, которые цитирует пресс-служба, был создан оперативный штаб во главе с начальником управления МЧС по Нижегородской области, в который вошли представители областного правительства и предприятия. "Обязательно будет проводиться расследование причин пожара с привлечением специалистов технадзора и инспекции по труду. Также будет проведен анализ экологического ущерба", — сказал глава региона.

Врио начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Сергей Воронцов сообщил, что в данный момент ситуация находится под контролем. По его словам, "в случае развития ситуации МЧС готово оперативно отреагировать". Также в МЧС посоветовали кстовчанам, живущим вблизи предприятия, в случае ухудшения самочувствия обратится к медицинским специалистам.