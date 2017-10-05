Сообщения о "минировании" зданий в Нижнем Новгороде не подтвердились

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт – РИА Новости. Сотрудники полиции, проверившие в четверг после анонимных сообщений о "минировании" ряд зданий в Нижнем Новгороде, не обнаружили ничего подозрительного, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Нижегородской области.

Ранее в УМВД по городу сообщили, что полиция "проводит все необходимые мероприятия на местах происшествия" после поступления анонимных звонков о "минировании" ряда нижегородских зданий. В соцсетях сообщалось, что эвакуируют школы.

"В результате проверок ничего подозрительного найдено не было", — сказал собеседник агентства, не уточняя количество зданий и что в них находится.

В понедельник из-за анонимных звонков о "минировании" в Нижнем Новгороде и области были проверены 194 объекта – школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт. Никаких угроз не обнаружено.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.