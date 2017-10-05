В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на НПЗ "Лукойла"

Пожарные машины на территории ПАО Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез в Нижегородской области. 5 октября 2017

Пожарные машины на территории ПАО Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез в Нижегородской области. 5 октября 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт – РИА Новости. Открытое горение на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" в Кстовском районе ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Нижегородской области. В администрации района сообщили, что в результате пожара погибли четыре человека. В 17.00 мск пожар был локализован.

"В 17.32 мск открытое горение на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" было ликвидировано. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, площадь пожара 900 квадратных метров. Были развернуты три боевых участка, проведена пенная атака. Угрозы для соседних резервуаров нет, добавили в ведомстве.

Всего в тушении задействованы 237 человек личного состава и 50 единиц техники, в том числе от МЧС 199 человек, 40 единиц техники.