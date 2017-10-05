Звонки о "минировании" школ в Новосибирске оказались ложными

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (197)

Кинолог с собакой, проверяющий сообщения о минировании. Архивное фото

Кинолог с собакой, проверяющий сообщения о минировании. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Полицейские по итогам проверки информации о "минировании" сразу нескольких школ в Новосибирске не обнаружили каких-либо подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.

Как сообщалось, сотрудники полиции в четверг проверяли информацию о "минировании" нескольких школ в Новосибирске. В соцсетях и местных СМИ сообщали об эвакуации порядка 10 школ.

"Проведены проверки всех сообщений. Никаких подозрительных предметов, которые бы угрожали безопасности граждан, их жизни и здоровью сотрудниками полиции не обнаружены", — сказал представитель главка МВД, не уточнив общее количество "заминированных" объектов.

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На прошлой неделе, по информации Росгвардии, сотрудники силовых структур проверили более 40 объектов в Новосибирске и области, опасные предметы также не были обнаружены.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.