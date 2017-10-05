Звонки о "минировании" школ в Новосибирске оказались ложными

НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Полицейские по итогам проверки информации о "минировании" сразу нескольких школ в Новосибирске не обнаружили каких-либо подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.
"Проведены проверки всех сообщений. Никаких подозрительных предметов, которые бы угрожали безопасности граждан, их жизни и здоровью сотрудниками полиции не обнаружены", — сказал представитель главка МВД, не уточнив общее количество "заминированных" объектов.
6.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
6.2%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.0%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.