СК начал проверку из-за пожара на НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту пожара на территории ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстовском районе, сообщает в четверг СУСК по Нижегородской области.

"Организована доследственная проверка по факту пожара на территории "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"… На место происшествия незамедлительно выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области. Изымается документация по проведению ремонтных работ на данном объекте", — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что "осмотр места происшествия в настоящее время затруднен в связи с продолжающимися работами, проводимыми сотрудниками МЧС по тушению пожара".

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека. По данным регионального управления МЧС, в 17.00 мск пожар был локализован.