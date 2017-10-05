В Нижегородской области локализовали крупный пожар на НПЗ "Лукойла"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пожар на резервуаре на территории товарно-сырьевой базы "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза" в Кстовском районе Нижегородской области локализован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что возгорание с последующим взрывом произошло в четверг днем на резервуаре на территории нефтеперерабатывающего завода "Лукойла" в Нижегородской области. В результате пожара погибли четыре человека.

"В 17.00 пожар локализован", — сказал собеседник агентства.

По его словам, развернуто три боевых участка, проведена пенная атака. Угрозы для соседних резервуаров нет.

Всего борьбу с огнем ведут 237 человек и 50 единиц техники.