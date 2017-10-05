В Ингушетии огласили приговор членам "спящей ячейки" ИГ*

ПЯТИГОРСК, 5 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Ингушетии огласил приговор пятерым членам так называемой "спящей ячейки" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщает управление ФСБ по республике.

"Перед судом предстали пять членов бандгруппы, структурно входящей в незаконное вооруженное формирование "Вилайат Галгайче": Гагиев Умар, Сапралиев Мовла, Сапралиев Хасан, Гагиев Джабраил, Сапралиев Амирхан", — говорится в сообщении.

По данным УФСБ, целью создания и функционирования нейтрализованного НВФ были подготовка и совершение преступлений террористической направленности, в том числе посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обстрелов и подрывов самодельных взрывных устройств. На вооружении участников находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые в ходе следствия были обнаружены и изъяты в специально оборудованных схронах и местах проживания подозреваемых, отметили в ведомстве.

"Члены преступной группы задержаны оперативниками управления ФСБ России по Республике Ингушетия в 2016 году практически в полном составе, остальные активные участники НВФ уничтожены при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов", — отмечает ведомство.

Как сообщается, общее руководство и координацию деятельности данного бандформирования осуществлял нейтрализованный в октябре 2015 года главарь так называемой "назрановской" бандгруппы — Ведзижев Илез.

"Непосредственное руководство преступной группировкой осуществлял Гагиев У.А., занимавшийся подбором и вербовкой новых членов, координацией действий участников по оборудованию тайников для закладки оружия, боеприпасов, взрывных устройств и компонентов для их изготовления. По его указанию, членами бандгруппы осуществлялась перевозка главарей "Вилаят Галгайче" Ведзижева и Махаури по территории Ингушетии", — добавили в управлении.

Один из активных пособников бандгруппы — Сапралиев А.М. являлся сотрудником правоохранительных органов, проходил службу в должности полицейского ППСП Управления на транспорте МВД России по Северокавказскому ФО, звание — старший сержант полиции, и оказывал активную пособническую помощь участникам НВФ с 2014 года, уточняет УФСБ.

"Суд приговорил Гагиева Умара к 9 годам колонии строго режима, Сапралиева Амирхана — к 4 годам колонии общего режима, Сапралиева Мовлу — к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Гагиева Джабраила – к 3 годам колонии общего режима, Сапралиева Хасана – к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима", — отметили в управлении.