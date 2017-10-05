В Ингушетии огласили приговор членам "спящей ячейки" ИГ*

ПЯТИГОРСК, 5 окт — РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Ингушетии огласил приговор пятерым членам так называемой "спящей ячейки" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*, сообщает управление ФСБ по республике.
По данным УФСБ, целью создания и функционирования нейтрализованного НВФ были подготовка и совершение преступлений террористической направленности, в том числе посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, обстрелов и подрывов самодельных взрывных устройств. На вооружении участников находилось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, которые в ходе следствия были обнаружены и изъяты в специально оборудованных схронах и местах проживания подозреваемых, отметили в ведомстве.
Как сообщается, общее руководство и координацию деятельности данного бандформирования осуществлял нейтрализованный в октябре 2015 года главарь так называемой "назрановской" бандгруппы — Ведзижев Илез.
"Непосредственное руководство преступной группировкой осуществлял Гагиев У.А., занимавшийся подбором и вербовкой новых членов, координацией действий участников по оборудованию тайников для закладки оружия, боеприпасов, взрывных устройств и компонентов для их изготовления. По его указанию, членами бандгруппы осуществлялась перевозка главарей "Вилаят Галгайче" Ведзижева и Махаури по территории Ингушетии", — добавили в управлении.
"Суд приговорил Гагиева Умара к 9 годам колонии строго режима, Сапралиева Амирхана — к 4 годам колонии общего режима, Сапралиева Мовлу — к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, Гагиева Джабраила – к 3 годам колонии общего режима, Сапралиева Хасана – к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима", — отметили в управлении.
*Террористическая организация, запрещенная в России