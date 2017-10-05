Власти: пожар на НПЗ в Нижегородской области не угрожает местным жителям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт – РИА Новости. Пожар на товарно-сырьевой базе ООО "ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез" не угрожает жизни и здоровью населения Кстовского района (Нижегородская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

"По данным управления по делам ГО и ЧС Кстовского района, сегодня на ТСБ ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" при подготовке к плановым ремонтным работам резервуара объемом 10 тысяч кубических метров произошел взрыв. В данный момент на месте работают все экстренные службы. Угрозы для жизни и здоровья населения города Кстово и Кстовского района нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, информация по количеству пострадавших уточняется.