В Екатеринбурге из школ эвакуировали около 7,5 тысяч человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Около 7,5 тысячи человек эвакуированы из школ Екатеринбурга после звонков о "минировании", сообщает в четверг информационно-аналитический департамент администрации города.

Ранее городские власти сообщали, что из-за звонков были эвакуированы учащиеся и учителя десяти школ Екатеринбурга. На места выезжали полицейские.

"На 16.00 (14.00 мск) общее количество эвакуированных составило около 7,5 тысячи человек", — уточняет департамент.

В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что все школы возобновили работу в обычном режиме. Специалисты не обнаружили опасных предметов.

Как сообщалось ранее, утром в четверг в Екатеринбурге были эвакуированы посетители и работники Свердловского арбитражного суда. Причиной стала подозрительная сумка, лежавшая в припаркованной неподалеку машине.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Как сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах, почти 800 тысяч человек эвакуировали в 120 городах России с начала массовых звонков о "минировании" из почти двух тысяч зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.