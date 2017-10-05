В Центре Москвы неизвестный выстрелил в мужчину

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Неизвестный ранил мужчину из огнестрельного оружия в центре столицы и скрылся, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Около 15.00 на Мясницкой улице неизвестный причинил мужчине ранения, предположительно, из огнестрельного оружия и скрылся", — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте работает оперативно-следственная группа, проводится проверка.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.