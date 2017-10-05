МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Верховный суд России проверит законность приговора жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за государственную измену из-за смс в Грузию о движении российских войск в августе 2008 года, сообщил РИА Новости ее адвокат Иван Павлов.

Адвокат напомнил, что по схожим обстоятельствам были осуждены четыре женщины, которые сообщили о движении в сторону Грузии кораблей и поездов с военной техникой. Оксану Севастиди, Анник Кесян и Марину Джанджава впоследствии помиловал президент.

"Теперь Верховный суд рассмотрел нашу кассационную жалобу и передал дело Тутисани на пересмотр в судебную коллегию Верховного суда. Сейчас ее будут готовить к этапу в Москву, после чего назначат дату судебного заседания. Надеюсь, что скоро она выйдет на свободу", — сказал адвокат.