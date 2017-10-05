В Барнауле суд отстранил от работы управделами правительства Алтая

БАРНАУЛ, 5 окт — РИА Новости. Суд в Барнауле временно отстранил от должности управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова, подозреваемого в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости в четверг представитель управления СК России по Алтайскому краю.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и временно отстранил от занимаемой должности управделами правительства", — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что около недели назад в администрации региона прошли обыски в кабинете Белобородова, а во вторник следователи заявили о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника.

По данным следствия, в 2016 году Белобородов, выходя за пределы своих полномочий, организовал незаконное приобретение на средства регионального бюджета трех иностранных автомобилей общей стоимостью более 18 миллионов рублей.

Регионом руководит Александр Карлин, его управделами Белобородов работал в правоохранительных органах в 1983–2013 годах. Он занимал различные должности, в июне 2011 гоода стал замначальника полиции краевого главка МВД. С 2013 года перешел на работу в администрацию региона.