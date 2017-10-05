В Татарстане шизофреник убил и съел знакомого

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Страдающий шизофренией житель Татарстана признался, что убил знакомого и съел части его тела, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
По версии следствия, подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина, чтобы съесть его. Для этого злоумышленник избил мужчину сначала руками, а потом табуреткой.
"Когда тот перестал подавать признаки жизни, подозреваемый перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу. Затем мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем", — отмечает ведомство.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", добавили в СК.