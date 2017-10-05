В Татарстане шизофреник убил и съел знакомого

КАЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Страдающий шизофренией житель Татарстана признался, что убил знакомого и съел части его тела, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

"В ночь на 5 октября в избе села Новое Ильдеряково Аксубаевского района обнаружено тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде резаной раны шеи и живота… По подозрению в совершении преступления задержан страдающий шизофренией 40-летний местный житель, который признал причастность к совершению преступления", — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина, чтобы съесть его. Для этого злоумышленник избил мужчину сначала руками, а потом табуреткой.

"Когда тот перестал подавать признаки жизни, подозреваемый перерезал ему горло и вскрыл живот, после чего употребил части тела потерпевшего в пищу. Затем мужчина позвонил в полицию и сообщил о произошедшем", — отмечает ведомство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", добавили в СК.