В Петербурге удовлетворили иск ВТБ к акционеру "Юлмарта"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в четверг удовлетворил иск банка ВТБ к акционеру интернет-ритейлера "Юлмарт" Дмитрию Костыгину о возмещении задолженности в размере более 652 миллионов рублей, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Ранее в июле банк ВТБ уменьшил примерно на 10 миллионов рублей сумму иска к Костыгину, сообщала пресс-служба горсуда Петербурга.

"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по гражданскому делу по иску ПАО "Банк ВТБ" к Д.В. Костыгину. Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ответчика задолженность по договору поручительства в сумме 652 924 721 рубль 13 копеек. Кроме того, суд взыскал госпошлину в сумме 60 000 рублей", — говорится в сообщении.

Дзержинский районный суд принял иск ВТБ к Костыгину 6 июня. Согласно исполнительному листу, который имеется в распоряжении РИА Новости, суд наложил арест на имущество и денежные средства Костыгина на сумму исковых требований в размере 650,8 миллиона рублей. Как сообщали РИА Новости в пресс-службе ВТБ, банк судится с Костыгиным, который выступает личным поручителем по кредиту компании "Юлмарт", поскольку не получил никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности. ВТБ намерен добиваться возврата долга всеми доступными методами.

Как сообщалось ранее, арбитраж Петербурга в конце декабря 2016 года ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Юлмарт РСК", операционной компании ГК "Юлмарт", по заявлению компании "Балтийская электронная площадка" (БЭП). В реестр требований кредиторов "Юлмарт РСК" была включена задолженность перед БЭП в 50 миллионов рублей.

Онлайн-ритейлер "Юлмарт" — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. Как сообщал в ноябре прошлого года Костыгин, мажоритарные акционеры "Юлмарта" готовы выкупить доли миноритарных акционеров в материнской компании ритейлера Ulmart Holding по справедливой рыночной цене. В июле Костыгин сообщал также, что "Юлмарт" рассчитывает до конца 2017 года подписать соглашения об урегулировании отношений с миноритарными акционерами, а также с банками-кредиторами.