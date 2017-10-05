В Екатеринбурге эвакуируют десять школ из-за сообщений о "минировании"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Десять школ эвакуируют в Екатеринбурге, сообщила в четверг РИА Новости представитель городской администрации.

"Эвакуируются десять школ. Это упомянутые в СМИ и школа №145", — сказала представитель мэрии.

По данным местных СМИ, из-за информации о "минировании" эвакуируются школы №85, №10, №69, №76, №102, №143 и №146, №163 и гимназия №9.

Как сообщалось ранее, утром в четверг в Екатеринбурге были эвакуированы посетители и работники Свердловского арбитражного суда. Причиной стала подозрительная сумка, лежавшая в припаркованной около учреждения машине.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Как сообщил в четверг РИА Новости источник в экстренных службах, почти 800 тысяч человек эвакуировали в 120 городах России с начала массовых звонков о "минировании" из почти двух тысяч зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.