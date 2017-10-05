Жителя Иркутской области осудили на 14 лет за педофилию

ИРКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Суд в иркутском городе Братске приговорил обвиняемого в педофилии к 14 годам колонии строгого режима за распространение порно собственного производства через интернет, а также сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении В., обвиняемого в изготовлении, распространении и производстве фото- и видеосъемки, распространении данных материалов через сеть Интернет, а также совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, осужденный выбирал своих жертв в социально-реабилитационном центре города Братска, которому он систематически в течение двух лет оказывал спонсорскую помощь. Мужчина вошел в доверие руководства и педагогов социального учреждения, и ему позволили забирать девочек домой, где он смог осуществить свой преступный замысел.

Суд признал обвиняемого виновным. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре.