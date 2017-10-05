В Саратове эвакуируют министерства после звонков о "минировании"

САРАТОВ, 5 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудников нескольких министерств и ведомств правительства Саратовской области эвакуируют в четверг после звонков о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Поступило несколько анонимных звонков о минировании нескольких зданий министерств и ведомств правительства области. Сотрудники эвакуированы, здания проверяются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и все экстренные службы. Предварительно, звонки оказались ложные", — рассказал собеседник агентства.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.