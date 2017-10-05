В Москве ликвидировали пожар в кафе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Пожар в кафе в центре Москвы ликвидирован, два человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба столичного ГУМЧС России.

Как ранее сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, горела вентиляция на площади 30 квадратных метров в кафе по адресу: улица Новослободская, дом 16, здание самостоятельно покинули порядка 50 человек.

"Благодаря профессионализму и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 12 часов 33 минуты пожар был ликвидирован. Со слов администрации, все люди покинули здание до прибытия пожарных подразделений. В ходе проведения работ по тушению пожара два человека обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении.