Адвокат назвал оглашение списка имущества Улюкаева "игрой на публику"

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Справа - адвокат Виктория Бурковская. Архивное фото

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда, где продолжаются слушания по его делу. Справа - адвокат Виктория Бурковская. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Адвокат экс-министра Алексея Улюкаева назвала "игрой на публику" оглашение гособвинением арестованного имущества бывшего чиновника.

Ранее сообщалось, что был наложен арест на 10 земельных участков, жилой дом и люксовый внедорожник Land Rover, принадлежащие Улюкаеву, а также были изъяты дорогие швейцарские часы.

"Это игра на публику. Это все делает для вас, для прессы, к делу это не имеет никакого отношения", — сказала журналистам адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.

Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.