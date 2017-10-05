Колбаски, полученные Улюкаевым от Сечина, уничтожили спустя полгода

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы разрешил следствию уничтожить колбаски, полученные бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым вместе с взяткой от главы "Роснефти" Игоря Сечина, после того как они испортились, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Пресс-секретарь добавила, что решение об уничтожении было вынесено в мае, а Улюкаева с колбасой задержали в ноябре.
Никаких решений о судьбе бутылок вина суд не выносил, отметила она. В материалах дела сохранились фотографии корзины и колбасок.
Ранее прокурор огласил в суде стенограмму разговора Сечина и Улюкаева перед предполагаемой передачей взятки в 2 миллиона долларов. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании.
По данным СК РФ, Улюкаев требовал взятку за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.
Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>