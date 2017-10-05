Колбаски, полученные Улюкаевым от Сечина, уничтожили спустя полгода

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы разрешил следствию уничтожить колбаски, полученные бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым вместе с взяткой от главы "Роснефти" Игоря Сечина, после того как они испортились, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В ходе осмотра места происшествия была обнаружена корзина с бутылками вина и мясные изделия (ринг салями, палочки салями, чайные колбаски). Судом было разрешено уничтожить мясные изделия, поскольку это скоропортящийся товар и продукты уже пришли в негодность", — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что решение об уничтожении было вынесено в мае, а Улюкаева с колбасой задержали в ноябре.

Никаких решений о судьбе бутылок вина суд не выносил, отметила она. В материалах дела сохранились фотографии корзины и колбасок.

Ранее прокурор огласил в суде стенограмму разговора Сечина и Улюкаева перед предполагаемой передачей взятки в 2 миллиона долларов. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании.

На выезде из штаб-квартиры "Роснефти" машину министра остановили оперативники, и при обыске в багажнике была найдена не только корзинка с продуктами, но и сумка с деньгами. Сам министр вину не признает, заявляя, что стал жертвой провокации. По его утверждению, он думал, что получил от Сечина только подарок в виде продуктов, ни о каких деньгах он, по собственным словам, не знал.

По данным СК РФ, Улюкаев требовал взятку за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>