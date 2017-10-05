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Происшествия

Колбаски, полученные Улюкаевым от Сечина, уничтожили спустя полгода

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (390)
12:4105.10.2017
(обновлено: 12:46 05.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. Архивное фотоЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы разрешил следствию уничтожить колбаски, полученные бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым вместе с взяткой от главы "Роснефти" Игоря Сечина, после того как они испортились, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В ФСБ рассказали, что нашли у Улюкаева вместе с двумя миллионами долларов
"В ходе осмотра места происшествия была обнаружена корзина с бутылками вина и мясные изделия (ринг салями, палочки салями, чайные колбаски). Судом было разрешено уничтожить мясные изделия, поскольку это скоропортящийся товар и продукты уже пришли в негодность", — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что решение об уничтожении было вынесено в мае, а Улюкаева с колбасой задержали в ноябре.

Никаких решений о судьбе бутылок вина суд не выносил, отметила она. В материалах дела сохранились фотографии корзины и колбасок.

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Бойтесь данайцев, приносящих колбаски. Совет Улюкаева на процессе о взятке

Ранее прокурор огласил в суде стенограмму разговора Сечина и Улюкаева перед предполагаемой передачей взятки в 2 миллиона долларов. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании.

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Приключения Улюкаева в "Роснефти": корзина с колбасой превратилась в $2 млн
На выезде из штаб-квартиры "Роснефти" машину министра остановили оперативники, и при обыске в багажнике была найдена не только корзинка с продуктами, но и сумка с деньгами. Сам министр вину не признает, заявляя, что стал жертвой провокации. По его утверждению, он думал, что получил от Сечина только подарок в виде продуктов, ни о каких деньгах он, по собственным словам, не знал.

По данным СК РФ, Улюкаев требовал взятку за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mavrmos
...вот это качество! а говорят, варёную колбасу у нас делать не умеют!
12:44
05.10.2017
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