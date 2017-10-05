В Свердловской области эвакуировали здание арбитражного суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Посетителей и работников эвакуировали в четверг из здания Свердловского арбитражного суда, сообщили РИА Новости в суде.
В пресс-службе ГУМВД по Свердловской области РИА Новости сообщили, что эвакуация была проведена из-за сообщения о подозрительной сумке.
6.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
6.2%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Он уточнил, что в 11.20 по местному времени проверка была завершена, "ничего криминального и взрывоопасного не обнаружено". Сейчас по факту проверку ведут сотрудники отдела полиции №1 УМВД Екатеринбурга. Суд возобновил работу в обычном режиме.
"Возможно, одна из машин была неудачно припаркована и мешала проезду других водителей. Это пока лишь версия. Полиция отрабатывает и другие варианты", — добавил Горелых.