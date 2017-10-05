В Свердловской области эвакуировали здание арбитражного суда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Посетителей и работников эвакуировали в четверг из здания Свердловского арбитражного суда, сообщили РИА Новости в суде.

"Эвакуировали, но все уже закончилось, сотрудники возвращаются на места", — сказал РИА Новости представитель суда.

В пресс-службе ГУМВД по Свердловской области РИА Новости сообщили, что эвакуация была проведена из-за сообщения о подозрительной сумке.

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"Сегодня утром на линию 02 поступил тревожный звонок из единой диспетчерской службы, а туда в свою очередь обратилась секретарь организации, о которой идет речь. Она рассказала о звонке некоего мужчины, сообщившего, что у шлагбаума стоят два автомобиля (Lada и Hyundai), в одном из которых на переднем сидении находится подозрительная сумка. Органы внутренних дел провели комплекс необходимых проверочных мероприятий совместно с иными вспомогательными службами. Дабы не подвергать возможной опасности, пришлось побеспокоить и эвакуировать порядка 600 человек", — сказал руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Он уточнил, что в 11.20 по местному времени проверка была завершена, "ничего криминального и взрывоопасного не обнаружено". Сейчас по факту проверку ведут сотрудники отдела полиции №1 УМВД Екатеринбурга. Суд возобновил работу в обычном режиме.

"Возможно, одна из машин была неудачно припаркована и мешала проезду других водителей. Это пока лишь версия. Полиция отрабатывает и другие варианты", — добавил Горелых.