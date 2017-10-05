В Москве двое неизвестных в медицинских масках пытались ограбить банк

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Двое неизвестных в медицинских масках с оружием пытались ограбить банк на северо-востоке Москвы, однако сбежали как только сработала сигнализация, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В 19.23 на службу "02" поступило сообщение от сотрудника охранной фирмы о том, что на улице Космонавтов сработала сигнализация. Было установлено, что в 19.20 в помещение финансово-кредитной организации вошли двое неизвестных в медицинских масках, произвели несколько выстрелов в пол, потребовали сотрудников открыть дверь в помещения касс, но после того как сотрудники нажали кнопку сигнализации, скрылись", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, полиция ищет подозреваемых.