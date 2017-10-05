В Челябинске эвакуировали более 160 объектов из-за звонков о "минировании"

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Более 160 объектов Челябинска и города Копейск эвакуировали в среду после поступивших звонков о "минировании", сообщил РИА Новости в четверг министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

"В Челябинске в среду после 11.00 (09.00 мск) поступило 165 звонков о якобы минировании 165 объектов, из них 162 — в Челябинске и три — в Копейске. Звонки поступали в центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по области. Предполагается, что звонки были совершены посредством ip-телефонии, говорил, со слов операторов, "металлический" голос. Вероятно, звонки – веерного типа, как спам, исходили не из России, а из стран, с которыми у нас не выстроены конструктивные взаимоотношения", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что были эвакуированы 27 зданий органов госвласти, 77 объектов образования, а также торгово-развлекательные комплексы, офисы, автовокзалы и аэропорт. Все объекты были проверены правоохранительными органами, подозрительных предметов не обнаружено, добавил он.

По данным областного правительства, днем в среду из-за звонка анонима о якобы заложенном взрывном устройстве были эвакуированы сотрудники из здания областного правительства и региональных министерств.

В Челябинске в сентябре было зарегистрировано 15 анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в девяти торговых комплексах, четырех гостиницах и двух развлекательных заведениях. Всего из зданий за несколько часов было эвакуировано 11,4 тысячи человек. Все объекты были обследованы в кратчайшие сроки, но информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.