В АТЦ СНГ рассказали о схемах вербовки террористов в тюрьмах

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Находящиеся в заключении по уголовным статьям террористы ведут вербовку неофитов в местах лишения свободы, заявил в интервью РИА Новости руководитель Антитеррористического центра государств-участников (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

"Находясь в колониях, они (террористы – ред) тоже не бездействуют, и, как правило, выполняют функции вербовщиков, обеспечивая приток неофитов в международные террористические организации", — сказал он.

Новиков рассказал, что по итогам регулярной операции "Трал-Антитеррор", проводимой совместно с национальными пенитенциарными службами Казахстана и Белоруссии, в 2017 году установлены 17 человек, разыскиваемых за терроризм, но отбывающих наказание за совершение общеуголовных преступлений.

Читайте полный текст интервью с Андреем Новиковым >>