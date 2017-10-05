Москвич заказал из Гонконга запрещенные стероиды под видом кофе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Почта России во взаимодействии с представителями Внуковской таможни перекрыла канал поступления из-за границы в Москву запрещенных к свободному обороту медицинских препаратов, применяемых спортсменами для быстрого увеличения мышечной массы, сообщает в четверг пресс-служба предприятия.

Выяснилось, что московский культурист заказывал из Гонконга стероиды вместе с препаратами для потенции. "Запрещённые в России стероиды были замаскированы под упаковки с молотым кофе. В ходе оперативных мероприятий заказчик данных препаратов был задержан в Южном округе столицы на пороге собственной квартиры при получении почтового отправления", — говорится в сообщении.

Так как изъятый порошок оказался сильнодействующим веществом, оборот которых в России законодательно ограничен, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В Почте России уточнили, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации поставок и распространению запрещённых препаратов.