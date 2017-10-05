В Якутии сняли пьяного пассажира с московского авиарейса

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Полицейские в аэропорту Мирного сняли с рейса на Москву пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УТ МВД по ДФО.

"Установлено, что 51-летний правонарушитель прибыл в аэропорт Мирного республики Саха (Якутия) для вылета в Москву в состоянии сильного алкогольного опьянения. Представитель авиаперевозчика принял решение о недопущении пассажира к полету. На место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники ЛОП в аэропорту Мирного, которые доставили гражданина в дежурную часть", — говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к административной ответственности.