На Камчатке в суд передано дело о причинении вреда здоровью ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 окт — РИА Новости. Уголовное дело в отношении воспитателя детсада на Камчатке, которая обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности, передано в суд, сообщает краевое СУСК РФ.

Ранее в следственном управлении СК РФ проинформировали, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в пятницу 16 июня трёхлетний мальчик во время дневной прогулки в детском саду попытался скатиться с горки, но зацепился за привязанную к ней атласную ленту, повис на ней и потерял сознание от асфиксии. Ребёнок был доставлен в реанимацию, позднее он переведён в профильное отделение. Врачи оценивали состояние мальчика как стабильно тяжелое. В детсадах города начались комплексные проверки.

По данным следствия, воспитатель детского сада не присматривала за детьми и не проверила горку. К дисциплинарной ответственности привлечён ряд лиц из числа работников детсада.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя МАДОУ "Детский сад № 50 комбинированного типа" Петропавловск-Камчатского городского округа… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.