В Якутии после аварийного отключения электроэнергии завели дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту аварийного отключения электроэнергии в Вилюйской группе районов Якутии, где в среду без электроснабжения остались около 70 тысяч человек, сообщила в четверг прокуратура республики.

Как сообщалось, по данным Минэнерго РФ, в среду в 03.33 мск действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ "Сунтар — Вилюйск" с неуспешным автоматическим повторным включением. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов (около 69 тысяч человек) и предприятия местной промышленности. Как отмечает ведомство, причиной сбоя стало "повреждение изоляторов на опорах №№ 473, 474 (расстреляны из ружья),

В 04.15 мск в поселках Вилюйск, Верхневилюйск и Нюрба были включены дизель-генераторные установки, части потребителей подано напряжение. Нюрбинским РЭС ЗЭС ПАО "АК Якутскэнерго" в тот же день были проведены ремонтно-восстановительные работы, электроснабжение возобновлено.

"…возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 215.2 УК РФ (повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, если эти деяния совершены из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении.

Несколько дней назад в Якутии произошел другой инцидент с массовым отключением энергоснабжения. Из-за аварии на Якутской ГРЭС в воскресенье без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. В результате аварии пострадал один работник компании. В тот же день энергоснабжение в Якутии было полностью восстановлено. Следствие возбудило уголовное дело.