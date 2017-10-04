СК возбудил дело против россиянина, воюющего на стороне боевиков в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Житель Карачаево-Черкессии подозревается в участии в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков, возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 26-летнего Рустама Текеева, подозреваемого в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ)", — говорится в сообщении.

"По версии следствия, Текеев Р.Х. в мае 2016 года авиарейсом "Москва-Кишинев" вылетел из Российской Федерации в Республику Молдову, откуда прибыл в Сирийскую Арабскую Республику, где в целях дальнейшего осуществления террористической деятельности стал проходить обучение … в учебном лагере боевиков "Таслих", расположенном в окрестностях города Ракка. С начала июля 2016 года и по настоящее время Текеев Р.Х., имея личное оружие, для закрепления приобретённых диверсионно-террористических знаний и навыков ведения боя принимает участие в боевых действиях против вооружённых сил Сирийской Арабской Республики", — рассказали следователи.

По данным следователей, в таких лагерях приверженцы радикального ислама, в том числе граждане РФ, обучаются диверсионно-террористическим методам боевых действий, правилам обращения с огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

В ведомстве уточнили, что до настоящего времени Текеев не сдал имеющееся у него оружие и боеприпасы, не вернулся в Россию и продолжает участие в международной террористической организации. Он был объявлен в международный розыск, расследование дела продолжается, заключили в следственном управлении.