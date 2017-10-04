Роскомнадзор потребовал удалить пиратскую копию "Крыма" со 167 ресурсов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от провайдеров хостинга и владельцев сайтов удалить пиратскую копию фильма "Крым" со 167 интернет-ресурсов, сообщается на сайте службы.

В Роскомнадзор поступило определение Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер по защите исключительных прав компании "Пиманов и партнеры" на фильм "Крым".

"На текущий момент уже приняты меры в отношении 167 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии фильма с нарушением авторских прав. Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев сайтов о необходимости удалить противоправный контент", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пиратские копии уже удалены со 134 ресурсов, ожидается удаление еще с 10 сайтов. Еще 23 интернет-ресурса, которые отказались удалять незаконно распространяемые копии фильма, заблокированы.

Сообщается, что с начала года в Роскомнадзор поступило более 500 определений Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах, направленных на защиту авторских и смежных прав в интернете. В частности, Роскомнадзор ограничивал доступ к "пиратским" сайтам с премьерными отечественными фильмами "Притяжение", "Время первых", "Большой", "Интервью с Путиным", а также к популярному американскому сериалу "Игра престолов".

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность в интернете установлены статьями 15.2 и 15.6 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Закон позволяет правообладателям в судебном порядке защитить от нелегального распространения в сети любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решения об ограничении доступа к пиратским интернет-ресурсам принимает Московский городской суд.