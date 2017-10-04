Экс-главу района в Саратовской области перевели под домашний арест

САРАТОВ, 4 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в среду изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главе Марксовского района Саратовской области Олегу Тополю, обвиняемому в получении взяток, злоупотреблении и превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

По ее словам, по жалобе защиты апелляционная инстанция изменила решение суда первой инстанции, который ранее продлил Тополю срок содержания под стражей.

"Тополю изменена мера пресечения на заключение под домашний арест до 19 ноября включительно", — сказала собеседница агентства.

Тополь задержан 19 января, а затем арестован. Ему предъявлены обвинения по шести уголовным делам, возбужденным по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "превышение должностных полномочий" и "получение взятки в особо крупном размере". В период следствия он покинул пост главы района. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2014 году Тополь предоставил в собственность знакомому участок земли, а в январе текущего года супруга экс-чиновника получила 360 тысяч рублей от продажи части этого участка. Также, по версии СК, в 2014-2016 годах Тополь получил взятки в виде земельных участков общей кадастровой стоимостью свыше 16 миллионов рублей.

Кроме того, следователи установили, что в 2015 году Тополь требовал от местных бизнесменов пополнять счет одного из фондов района перед выдачей разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а в 2016 году заключил от имени райадминистрации с местным жителем договор купли-продажи участка, зная, что фактическим владельцем земли будет являться сам экс-чиновник.