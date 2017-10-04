Экс-главу района в Саратовской области перевели под домашний арест

САРАТОВ, 4 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в среду изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему главе Марксовского района Саратовской области Олегу Тополю, обвиняемому в получении взяток, злоупотреблении и превышении полномочий, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Чернова.
"Тополю изменена мера пресечения на заключение под домашний арест до 19 ноября включительно", — сказала собеседница агентства.
Тополь задержан 19 января, а затем арестован. Ему предъявлены обвинения по шести уголовным делам, возбужденным по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "превышение должностных полномочий" и "получение взятки в особо крупном размере". В период следствия он покинул пост главы района. Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, следователи установили, что в 2015 году Тополь требовал от местных бизнесменов пополнять счет одного из фондов района перед выдачей разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, а в 2016 году заключил от имени райадминистрации с местным жителем договор купли-продажи участка, зная, что фактическим владельцем земли будет являться сам экс-чиновник.