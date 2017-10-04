ФАС подозревает ряд фирм в крупнейшем картеле по строительству автодорог

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автодорог федерального значения, по которому общая сумма контрактов составила 12 миллиардов рублей, сообщается в материалах ФАС.

"ФАС возбудила дело о картеле на торгах по строительству и ремонту автомобильных дорог федерального значения…. Потенциальный картель является крупнейшим в сфере дорожного строительства. Общая сумма контрактов, заключенных с его участниками, превысила 12 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ответчиками по делу стали ООО "Технострой", ООО "СУ №908" и ООО ДК "Автодор". Эти компании подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения. Принимая участие в открытых конкурсах, организации создавали видимость конкуренции. При этом победители определялись участниками соглашения заранее. В результате начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 1%.

Отмечается, что в 2016-2017 годах заметно расширилась география обнаруженных антиконкурентных соглашений в сфере строительства на территории РФ, что свидетельствует о картелизации экономической деятельности в этой области: преступления выявлены на территории 63 субъектов РФ.

"Качественная транспортная инфраструктура является одной из важнейших отраслей современной экономики, от состояния которой зависит экономическое развитие любой страны. Картелизация этой отрасли приводит к снижению его темпов", — отметил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

"ФАС России проводит постоянную системную работу по выявлению антиконкурентных соглашений в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог, результатом которой становится возбуждение подобных дел и привлечение виновных к ответственности", — добавил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.