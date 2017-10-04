Мосгорсуд отказал бизнесмену Михайлову в одном из исков к Навальному

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным решение нижестоящей инстанции отклонить иск бизнесмена Сергея Михайлова к Алексею Навальному и его фонду, с которых тот требовал 500 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Навальный, в частности, утверждал, что Михайлов является криминальным авторитетом, главой "Солнцевской ОПГ" по прозвищу "Михась".

Михайлов подавал к Навальному, упоминавшему его в фильме о генеральном прокуроре Юрии Чайке, последовательно два иска о защите чести и достоинства. По первому Люблинский суд на днях вынес решение в пользу Михайлова, обязав Навального удалить информацию, где упомянут Михайлов.

Разница между исками была в том, что в том, что рассматривался сегодня, заявлялось требование о компенсации, а в другом содержалось только требование признать информацию ложной и опровергнуть.

"Решение об отказе в удовлетворении исковых требований оставить без изменения", — огласила решение одна из судей коллегии. Михайлов просил не только опровергнуть ряд утверждений о себе, но и взыскать по 250 тысяч рублей с каждого из ответчиков — Навального и "Фонда борьбы с коррупцией", а также судебные расходы более чем в 20 тысяч рублей.

Михайлов, следует из его иска, является главой благотворительного фонда и занимается реставрацией храмов.