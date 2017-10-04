В Самаре будут судить педофила, обвиняемого в 73 эпизодах

САМАРА, 4 окт — РИА Новости. Житель Самары, обвиняемый в 73 эпизодах сексуальных преступлений против детей и нарушении неприкосновенности частной жизни, предстанет перед судом; в деле 46 потерпевших, говорится в сообщении ГУМВД по региону.

Как отметили в полиции, 33-летний житель Самары обвиняется по статьям УК РФ "Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц", "Нарушение неприкосновенности частной жизни", "Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" и "Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

"В Самарской области в суд направлены уголовные дела в отношении мужчины, обвиняемого в 73 преступлениях против детей", — говорится в сообщении.

По данным ГУМВД по региону, в 2015 году к полицейским поступила информация о том, что мужчина может быть причастен к преступлениям в отношении детей, совершенным с помощью интернета. Оперативники вышли на одну из предполагаемых жертв – 11-летнюю девочку, с которой подозреваемый вел переписку интимного характера. Она рассказала, что мужчина стал ее шантажировать, угрожая распространить ее интимные фотографии среди одноклассников и знакомых.

После обращения родителей полицейские установили адрес подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 33-летний житель Самары. Мужчина работал в технической сфере, не женат и не имел детей. После задержания подозреваемого заключили под стражу. Полиция провела обыски по месту жительства и изъяла компьютеры, сетевое оборудование и носители информации. Правоохранители также установили местонахождение 46 потерпевших несовершеннолетних из 29 субъектов РФ.