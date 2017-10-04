В Новосибирске тушат пожар на складе, где хранится пенопласт

НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Складское помещение, где хранится пенопласт и есть кислородные баллоны, горит в Новосибирске на общей площади в 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил, что пожар распространился на площади 2 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано.

"В 16.18 (12.18 мск) пожарные подразделения выехали на ликвидацию пожара по улице Станционная, 38. На момент прибытия происходило горение внутри склада, а также горела крыша складского здания. Часть помещения использовалась под производство и хранение пенопласта, а часть — как сварочный цех", — сказал представитель ГУМЧС.

Он отметил, что площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, а тушение осложняется наличием внутри помещения кислородных баллонов. Пожарные на месте работают по повышенному номеру сложности.