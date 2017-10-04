В Новосибирске тушат пожар на складе, где хранится пенопласт

НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Складское помещение, где хранится пенопласт и есть кислородные баллоны, горит в Новосибирске на общей площади в 500 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"В 16.18 (12.18 мск) пожарные подразделения выехали на ликвидацию пожара по улице Станционная, 38. На момент прибытия происходило горение внутри склада, а также горела крыша складского здания. Часть помещения использовалась под производство и хранение пенопласта, а часть — как сварочный цех", — сказал представитель ГУМЧС.
Он отметил, что площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров, а тушение осложняется наличием внутри помещения кислородных баллонов. Пожарные на месте работают по повышенному номеру сложности.