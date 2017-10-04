Суд в Москве допросит предпринимателя Ларицкого по делу Белых

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы допросит бывшего владельца "Нововятского лыжного комбината" Альберта Ларицкого по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В связи с тем, что Ларицкого собираются этапировать в другой изолятор, предлагаю изменить порядок и допросить его. Сейчас его ведут уже, будем допрашивать", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Ларицкий ранее владел ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес", которая была реорганизована в ООО "Лесохозяйственная управляющая компания" и АО "Нововятский лыжный комбинат".