На Ямале задержали мужчину, в шутку "заминировавшего" спорткомплекс

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Полиция Нового Уренгоя (ЯНАО) задержала мужчину, который во вторник позвонил в местный спортивный комплекс "Ямбург" и заявил о минировании здания, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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После анонимного звонка персонал и посетители спорткомплекса были эвакуированы, а здание оцепили сотрудники полиции. Проверка не выявила в здании подозрительных предметов.

Вскоре правоохранительные органы установили личность причастного к данному преступлению. Как отмечают в УМВД, им оказался 42-летний житель Нового Уренгоя.

"Свою вину в содеянном он признал, пояснив, что хотел просто пошутить", — пояснили в ведомстве, уточняя, что в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.