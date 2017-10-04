На Ямале задержали мужчину, в шутку "заминировавшего" спорткомплекс

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Полиция Нового Уренгоя (ЯНАО) задержала мужчину, который во вторник позвонил в местный спортивный комплекс "Ямбург" и заявил о минировании здания, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
6.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
6.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
После анонимного звонка персонал и посетители спорткомплекса были эвакуированы, а здание оцепили сотрудники полиции. Проверка не выявила в здании подозрительных предметов.
Вскоре правоохранительные органы установили личность причастного к данному преступлению. Как отмечают в УМВД, им оказался 42-летний житель Нового Уренгоя.
"Свою вину в содеянном он признал, пояснив, что хотел просто пошутить", — пояснили в ведомстве, уточняя, что в настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.