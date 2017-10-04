В Новосибирске произошло возгорание на крупном складе с пенопластом

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Пожар на складе пенопласта на окраине Новосибирска распространился на площади 2 тысячи квадратных метров, сейчас возгорание локализовано, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В промзоне горит склад с химическими материалами – в основном, пенопластом. Пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, угрозы для населения в настоящее время нет.