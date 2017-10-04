Во Владикавказе экс-глава филиала Россельхозбанка предстанет перед судом

ПЯТИГОРСК, 4 окт – РИА Новости, Маргарита Савельева. Бывший директор филиала Россельхозбанка предстанет перед судом во Владикавказе по обвинению в злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе и легализации денежных средств, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии.

По версии следствия, 30 декабря 2013 года обвиняемый получил 5,5 миллиона рублей от руководства сельскохозяйственного потребительского кооператива "Перспектива" за неправомерное предоставление кредита этой организации в размере 10 миллионов рублей на основании бухгалтерской документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении кооператива.

Следователи добавили, что когда деньги поступили на расчетные счета подконтрольных обвиняемому предприятий, он распорядился ими по собственному усмотрению.

"Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Ранее следователи сообщали, что в марте 2016 года по указанию обвиняемого заведующая операционной кассой выдала ему 200 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 4 миллиона рублей. Вернул глава филиала 40 тысяч евро, а остальные деньги потратил. В результате банку причинен материальный ущерб на сумму свыше 20 миллионов рублей.