В Иваново подросток зарезал сверстника из-за девушки

ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Шестнадцатилетний житель Иваново подозревается в том, что зарезал своего сверстника, предположительно, из-за девушки, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Второго октября 2017 года на участке местности около одного из домов по улице Ермака областного центра обнаружено тело 16-летнего ивановца с телесными повреждениями в виде колото-резанного ранения грудной клетки", — говорится в собщении.

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве, вскоре был задержан подозреваемый — им оказался 16-летний житель Иваново. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ региона Ирина Котова, погибший подросток учился в лицее, а подозреваемый — в техникуме. По имеющейся информации, участники конфликта не были в состоянии алкогольного опьянения.

"По данным следствия, 2 октября подозреваемый со своими знакомыми пришел на заранее назначенную встречу с потерпевшим, который также прибыл не один. Между двумя подростками завязалась словесная ссора, перешедшая в драку двух компаний. В ходе драки подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом-бабочкой в область груди, после чего скрылся с места происшествия, по дороге выбросив нож в кусты", — сообщает следствие.

По одной из версий, конфликт между подростками произошел из-за девушки.

По информации следствия, от подозреваемого получена явка с повинной. В ближайшее время СК обратится в суд с ходатайством о заключении подростка под стражу.