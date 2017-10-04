Житель Татарстана в течение семи лет насиловал малолетнюю падчерицу

КАЗАНЬ, 4 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя Геннадия Герасимова, который обвиняется в 55 эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетней падчерицей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, с сентября 2010 по апрель 2017 года Герасимов систематически насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении падчерицы 2003 года рождения. При этом злоумышленник оставался с жертвой дома наедине либо отвозил на автомобиле в лес или в баню. Отчим угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если та кому-либо расскажет о произошедшем", — говорится в сообщении.

По информации следствия, о насилии в отношении ребенка стало известно в апреле 2017 года после медосмотра, проведенного в связи с жалобами девочки на боли в животе.

"В ходе выяснения обстоятельств произошедшего следователю удалось установить тонкий психологический контакт с ребенком, в результате чего девочка назвала имя насильника и рассказала о совершенных им преступлениям. Следствием собраны доказательства причастности Герасимова к 55 эпизодам изнасилований и действий сексуального характера", — отмечает ведомство.

Герасимову предъявлено обвинение в серии изнасилований несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Причастность к совершению преступления обвиняемый признал ранее лишь по последнему эпизоду. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.