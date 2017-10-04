В Челябинской области возбудили дело из-за плохого жилья для детей-сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника администрации Кунашакского района Челябинской области, который приобрел для детей-сирот жилье без горячего водоснабжения, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении Садыбалдина, подозреваемого в "злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в сообщении.
Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, уточняется в сообщении.
Как сообщало следствие, в сентябре в отношении Садыбалдина также было возбуждено уголовное дело за "злоупотребление должностными полномочиями". Он, по версии следствия, в 2015 году приобрел непригодные для проживания помещения для детей-сирот.