В Челябинской области возбудили дело из-за плохого жилья для детей-сирот

ЧЕЛЯБИНСК, 4 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника администрации Кунашакского района Челябинской области, который приобрел для детей-сирот жилье без горячего водоснабжения, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2014 году руководитель управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Рустам Садыбалдин заключил договоры на сумму более 1,6 миллиона рублей по приобретению за счет средств бюджета двух помещений в селе Кунашак у организации, которая представляла интересы его близкой родственницы. Помещения, по заключению эксперта, являются непригодными для проживания из-за отсутствия вентиляции и горячего водоснабжения, но они были переданы для предоставления бывшим воспитанникам детских домов.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении Садыбалдина, подозреваемого в "злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в сообщении.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, уточняется в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, в рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения ущерба, причиненного бюджету, добавляет следствие.

Как сообщало следствие, в сентябре в отношении Садыбалдина также было возбуждено уголовное дело за "злоупотребление должностными полномочиями". Он, по версии следствия, в 2015 году приобрел непригодные для проживания помещения для детей-сирот.