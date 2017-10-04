В Хабаровске будут судить лжецелительниц за кражу денег у пенсионерок

ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Уголовное дело в отношении "целительницы" и ее помощницы, обвиняемых в серии мошенничеств и похищении у пенсионерок около 2 миллионов рублей за "снятие порчи", направлено в суд в Хабаровске, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
Так, в октябре 2016 года обвиняемые похитили у 89-летней пенсионерки 900 тысяч рублей. Потерпевшая вынесла гадалке 660 тысяч рублей наличными, которые откладывала на операцию, и ювелирные украшения на 240 тысяч рублей. В марте этого года 82-летняя хабаровчанка, чтобы избавится от порчи, передала злоумышленницам 500 тысяч рублей, которые откладывала со своей пенсии и пенсии мужа. Задержали обвиняемых с поличным после того, как они обманом похитили у престарелой хабаровчанки 80 тысяч рублей.
"Следствие установило причастность "целительницы" к восьми противоправным эпизодам, пять из которых она совершила совместно с сообщницей. Суммарный ущерб потерпевшим составил порядка 2 миллионов рублей. Уголовное дело по статье "мошенничество" направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По данным полиции, обвиняемая "целительница" юридически не судима, но ранее она в Красноярском крае привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков и кражи.