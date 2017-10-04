На трассе Хабаровск-Комсомольск машина опрокинулась в котлован

ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Один человек погиб и два пострадали после опрокидывания автомобиля в котлован на 358-м километре трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, где ведется ремонт дороги, сообщает в среду УМВД по Хабаровскому краю.

Авария произошла в ночь на среду. Водитель двигался со стороны Хабаровска в Комсомольск. С 26 сентября на 358-м километре трассы ведутся дорожные работы, выставлены предупреждающие знаки.

"Водитель легкового автомобиля не выполнил требования временных знаков и не обеспечил контроль за движением машины. Автомобиль съехал в котлован и опрокинулся. В результате ДТП один пассажир скончался на месте, водитель и второй пассажир госпитализированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Госавтоинспекция Комсомольского района призывает автомобилистов к соблюдению мер безопасности при движении в районе 358-го километра автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.