В Якутии около 69 тысяч человек остались без электроэнергии

ХАБАРОВСК, 4 окт — РИА Новости. Около 69 тысяч потребителей трех районов Якутии в среду остались без электроснабжения из-за отключения линии высокого напряжения 110 кВ "Сунтар – Вилюйск", сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Отмечается, что 4 октября в 3.33 мск действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Сунтар – Вилюйск" (ДЗО ПАО "РАО ЭС Востока" и ПАО "РусГидро" – ПАО "Якутскэнерго") с неуспешным автоматическим повторным включением. Обесточены семь подстанций 110 кВ.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители Верхневилюйского, Вилюйского и Нюрбинского районов — около 69 тысяч человек; предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей – 33 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы" – сообщается на сайте.