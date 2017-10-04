Под Красноярском частично восстановили движение после схода вагонов

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Движение поездов через станцию Ачинск-1 Красноярской железной дороги, где с рельсов сошли четыре вагона с углем, частично восстановлено, сообщает Красноярская железная дорога (КрасЖД).
Ночью на стрелочном переводе станции Ачинск-1 с рельсов сошли четыре вагона грузового поезда с углем. Никто не пострадал, поврежден железнодорожный путь, задержаны четыре пассажирских поезда. На месте идут восстановительные работы.
Транспортная прокуратура и СК начали проверку.
По данным компании, диспетчерский аппарат ОАО "РЖД" предпринимает все необходимые меры для скорейшего ввода поездов в график движения.