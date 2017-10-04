На Камчатке вулкан Карымский выбросил пятикилометровый столб пепла

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке. Архивное фото

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В среду утром по местному времени на вулкане Карымский был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до пяти тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.

Согласно спутниковым данным KVERT, пепловый шлейф распространился на 21 километр в восточном, северо-восточном направлении от исполина.

Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что частицы пепла из вулкана могут представлять опасность для пролетающих мимо самолетов и вертолетов.

В краевом главке МЧС отметили, что информация о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края спасателям не поступала.

Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 километров.