На Камчатке вулкан Карымский выбросил пятикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 окт — РИА Новости. Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В среду утром по местному времени на вулкане Карымский был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до пяти тысяч метров над уровнем моря", — говорится в сообщении.
Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это значит, что частицы пепла из вулкана могут представлять опасность для пролетающих мимо самолетов и вертолетов.
В краевом главке МЧС отметили, что информация о выпадении пепла в населенных пунктах Камчатского края спасателям не поступала.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана — 1486 километров.