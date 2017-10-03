Россельхознадзор обнаружил вспышку АЧС в Псковской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) в свином шпике на территории Псковской области, сообщает ведомство во вторник.

"В результате лабораторных исследований… 2 октября 2017 года в пробах продукции животного происхождения (шпик свиной соленый), принадлежащей предпринимателям, осуществляющим деятельность в Великолукском и Невельском районах Псковской области, выделен геном вируса АЧС", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор ранее уже выявлял вспышки АЧС в этом регионе. К примеру, в конце сентября ведомство выявило геном вируса в свином шпике, отобранном на территории центрального рынка в городе Великие Луки.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.