Россельхознадзор обнаружил вспышку АЧС в Псковской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) в свином шпике на территории Псковской области, сообщает ведомство во вторник.
Россельхознадзор ранее уже выявлял вспышки АЧС в этом регионе. К примеру, в конце сентября ведомство выявило геном вируса в свином шпике, отобранном на территории центрального рынка в городе Великие Луки.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.